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ABD'de 2 bin 37 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 326 bin 906'ya çıktı.

22 Aralık 2020 Salı 17:12
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ABD'de 2 bin 37 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 215 bin 236 artışla 18 milyon 485 bin 195'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 807 bini geçerken ülke genelinde 236 milyondan fazla da test yapıldı.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta 

Ülkede California eyaleti 1 milyon 931 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 614 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 212 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kaybında ise 36 bin 581 ile New York ilk sırada yer alıyor.

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