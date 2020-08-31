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ABD'de 2'nci kez COVID-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüse (COVID-19) 2 kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:35
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ABD'de 2'nci kez COVID-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı

The Lancet dergisinin ön baskısında yer alan makaleye göre, Nevada'nın Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra mayıs sonunda olmak üzere 2 kez COVID-19'a yakalandı.

Nisan ayında COVID-19 teşhisi konulan hastanın, mart sonunda yeni tip koronavirüsle bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi.

Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında COVID-19 testi 2 kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Hastaya tekrar yapılan COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu belirledi.

Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, 2'nci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı.

Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da COVID-19'a 2'nci defa yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti. 

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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