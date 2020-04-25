Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

ABD'de 24 saatte 1993 can kaybı

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:12
912 Okunma
ABD'de 24 saatte 1993 can kaybı

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüsten en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 192 artışla 905 bin 364'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise bin 993 artarak 51 bin 956'ya ulaştı.

ABD'yi İspanya takip ediyor

ABD'yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 192 bin 994 vakayla İtalya ve 159 bin 952 vakayla Fransa takip ediyor.

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 278 bin 445 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 21 bin 264 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 940 bin 376 kişiye COVID-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 100 bine ulaştı.

Ülke genelindeki hastanelerde 124 bin 414 kişinin COVID-19 tedavisi ise sürüyor.

Son Güncelleme: 25.04.2020 18:14
Anahtar Kelimeler:
Covid-19ABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya’da 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
Nijerya’da 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
İngiltere'de can kaybı 20 bin 287'ye çıktı
İngiltere'de can kaybı 20 bin 287'ye çıktı
Küçük bir ziyarette koronavirüs riski yüzde 240
Küçük bir ziyarette koronavirüs riski yüzde 240
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim