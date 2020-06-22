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ABD'de 256 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs (COVID-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 256 artarak 122 bin 259'a yükseldi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 18:03
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ABD'de 256 kişi daha koronavirüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 650 artarak 2 milyon 357 bin 323'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 256 artarak 122 bin 259'a çıktı.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 411 bin 264 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 28 milyon 505 bini ve iyileşenlerin sayısı 980 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid-19
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