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ABD'de 290 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 290 artarak 128 bin 451'e yükseldi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 17:46
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ABD'de 290 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

"Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 509 artarak 2 milyon 637 bin 892'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 290 artarak 128 bin 451'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 345 bin 470 vakayla Brezilya, 641 bin 156 vakayla Rusya ve 550 bin 395 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, hala ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda.

New York'ta şu ana kadar 416 bin 787 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 484 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 594 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 93 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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