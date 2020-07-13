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ABD'de 379 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye ulaştı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:17
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ABD'de 379 kişi daha koronavirüsten öldü

Worldometer internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 384 artarak 3 milyon 415 bin 590'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 379 artarak 137 bin 797'ye çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 866 bin 176 vakayla Brezilya, 888 bin 944 vakayla Hindistan ve 733 bin 699 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, hala ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda.

New York'ta şimdiye kadar 427 bin 638 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 403 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 327 binden fazla vakayla California ve 270 bine yaklaşan vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 42 milyon 481 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 517 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
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