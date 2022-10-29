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ABD'de 38 yıl boşa hapis yatan hükümlü DNA kanıtıyla serbest kaldı

ABD'de cinayet suçlamasıyla yaklaşık 40 yıldır hapis yatan bir hükümlü, yeni DNA kanıtının başka bir faile işaret etmesi sayesinde serbest bırakıldı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 17:56
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ABD'de 38 yıl boşa hapis yatan hükümlü DNA kanıtıyla serbest kaldı



Maurice Hastings, Roberta Wydermyerın 1983'teki cinayeti ve iki cinayet girişimi suçlaması nedeniyle 38 yıldan uzun süredir hapis yatıyordu.

Ancak yeni DNA kanıtları, sorumlunun 2020'de hapishanede ölen bir başka fail olduğunu gösterdi.

Şu anda 69 yaşında olan Hastings, 1988'de hakkında verilen hükmün bozulmasıyla serbest bırakıldı.

LA County Başsavcısı George Gasco, Hastings'in hüküm giymesini "müthiş bir adaletsizlik" diye tanımladı.

Gasco "Adalet sistemi mükemmel deği ve bir hükme olan güvenimizi kaybettirecek yeni kanıtlar olduğunu duyduğumuzda, hızla harekete geçmekz zorunluluğumuz" diye de ekledi.

Roberta Wydermyer, 1983'te başında atılan tek el mermiyle, aracınan bagajında bulunmuş, daha önce de cinsel saldırıya uğramıştı.

Sonuçta cinayetten Hastings suçlandı ve savcılar ölüm cezası verilmesini istedi.

Jürinin karara ulaşamamasından sonra, ikinci bir jüri Hastings'ı 1988'de ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

O dönem kurbanın otopsisinde, ağızdan alınan örnekte sperme rastlanmıştı. Hastings tutuklandığı andan itibaren masum olduğunu söyledi, ancak 2000 yılında alınan DNA örneğine test yapılması isteği reddedildi.

Hastings sonunda masumiyet iddiasının test edilmesi talebini kabul ettirdi ve spermin ona ait olmadığı belirlendi.

DNA profili, kadın kurbanını silah zoruyla bir araca sokmaya çalışmaktan hüküm giyen bir başka kişiyle eşleşti.

20 Ekim'de yapılan, mahkumiyetin bozulduğu davadan sonra konuşan Hastings, "Bu günün gelmesi için her gün duat ettim. Parmağımı kimseye uzatmıyorum ve öfkeli bir adam değilim. Şimdi sadece hala yaşıyorken, hayatın tadını çıkartmak istiyorum" dedi.

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