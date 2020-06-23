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ABD'de 400 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 400 artarak 122 bin 659'a ulaştı.

23 Haziran 2020 Salı 17:05
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ABD'de 400 kişi daha koronavirüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 493 artarak 2 milyon 389 bin 816'ya ulaştı.

COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 400 artışla 122 bin 659'a çıktı.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, hala salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda.

New York'ta şu ana kadar 411 bin 972 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 268 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 185 bine yakın vakayla California ve 172 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 29 milyonu, iyileşenlerin sayısı da 1 milyonu geçti.

Son Güncelleme: 23.06.2020 17:26
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19ABD
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