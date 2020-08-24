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ABD'de 427 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e yükseldi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:35
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ABD'de 427 kişi daha koronavirüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 786 artışla 5 milyon 875 bin 939'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 3 milyon 167 bini, test yapılanların sayısı ise 76 milyon 174 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 605 bin 783 vakayla Brezilya, 3 milyon 126 bin 78 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde 670 bin 55 vakayla California, "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken bunu 604 bin 303 vakayla Teksas ve 600 bin 571 vakayla Florida takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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