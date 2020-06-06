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ABD'de 43 binden fazla ulusal muhafız görevde

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara karşı, 34 eyalette 43 binden fazla ulusal muhafız görevlendirildi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 20:52
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ABD'de 43 binden fazla ulusal muhafız görevde

National Guard (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Bugün, 34 eyalette ve (Washington) D.C.'de 43 bin 300'den fazla ulusal muhafız, devam eden sivil kargaşaya karşı polislere yardımcı oluyor" denildi.

Açıklamada, 37 binden fazla ulusal muhafız ve havacının koronavirüsle mücadeleye destek verdiği belirtildi.

46 yaşındaki George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDGeorge Floyd
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