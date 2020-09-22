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ABD'de 451 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 451 artarak 204 bin 577'ye çıktı.

22 Eylül 2020 Salı 19:05
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ABD'de 451 kişi daha koronavirüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 750 artışla 7 milyon 47 bin 643'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 451 artarak 204 bin 577'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 4 milyon 300 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 98 milyon 913 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 574 bin 96 vakayla Hindistan ve 4 milyon 560 bin 83 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde 790 bin 679 vakayla California listenin en başında bulunurken, bu eyaleti 733 bin 173 vakayla Texas ve 685 bin 439 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 185 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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