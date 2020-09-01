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ABD'de 593 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

01 Eylül 2020 Salı 17:55
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ABD'de 593 kişi daha koronavirüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 151 artışla 6 milyon 213 bin 751'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 3 milyon 457 bini, test yapılanların sayısı ise 82 milyon 627 bini geçti.

ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 910 bin 901 vakayla Brezilya ve 3 milyon 715 bin 931 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 712 bin 351 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 642 bin 721 vakayla Teksas ve 623 bin 471 vakayla Florida takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid19
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