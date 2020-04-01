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ABD'de 6 aylık bir bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin Connecticut eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

01 Nisan 2020 Çarşamba 23:30
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ABD'de 6 aylık bir bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Connecticut Valisi Ned Lamont, eyalette 6 aylık bebeğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lamont, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hasta bebeğin geçen hafta sonu hastaneye getirildiğini ve tepki vermediği bilgisini verid.

Bebeğe dün gece yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Lamont, "Bu kesinlikle yürek parçalayıcı. Bunun, Kovid-19 koplikasyonları nedeniyle kaybedilen en genç hayatlardan biri olduğunu sanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan verilerde, ülkedeki toplam vaka sayısının 203 bin 608'e ulaştığı beliritilmişti.

Ayrıca, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 4 bin 361'e yükseldiği bilgisi verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsKovid-19
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