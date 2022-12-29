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ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump'a ifade vermesi için yaptığı talebi geri çekti

ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’a ifade vermesi için yaptığı talebi geri çekti.

29 Aralık 2022 Perşembe 20:48
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ABD'de 6 Ocak Komitesi, Trump'a ifade vermesi için yaptığı talebi geri çekti



CNN’nin ele geçirdiği mektupta, Özel Komite Başkanı Bennie Thompson, Trump’ın avukatına soruşturmanın yakında sona erecek olmasından dolayı söz konusu talep kapsamındaki bilgileri takip edemeyeceklerini belirtti.

Thompson mektupta, “Bu nedenle, eski Başkan Trump'a gönderilen ifade verme talebini resmen geri çekiyorum ve artık, söz konusu talebe uymak veya buna yanıt olarak kayıtlar üretmek zorunda olmadığını size bildiriyorum." ifadesine yer verdi.

Trump da sosyal medya hesabından, ifade verme talebinin geri çekilmesine ilişkin, "Benim yanlış bir şey yapmadığımı veya mahkemede kaybedeceklerini biliyorlardı, muhtemelen ondan böyle yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi.

Komitenin görev süresi bu yıl sonunda doluyor.

KOMİTE, TRUMP'I İFADEYE ÇAĞIRMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim'deki oturumunda, Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp çıkarmıştı.

Komite, Trump'ın avukatlarından, eski Başkan'ın yeminli ifadesiyle, Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi belge talebinde bulunmuştu.

Trump ise avukatları aracılığıyla, Komitenin ifade verme talebini engellemek için federal mahkemeye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a ifade vermesi için yaptığı talebi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında, geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir." ifadesi yer almıştı.

Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, en son 19 Aralık’taki oturumunda, soruşturma raporunun bir kısmını yayımlayarak Trump hakkında Adalet Bakanlığına suçlama tavsiyelerinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
TrumpABD6 Ocak Komitesi
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