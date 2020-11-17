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ABD'de 856 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 856 artarak 252 bin 791'e yükseldi.

17 Kasım 2020 Salı 17:24
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ABD'de 856 kişi daha koronavirüsten öldü

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 797 artışla 11 milyon 545 bin 284'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 856 artarak 252 bin 791’e ulaştı.

Ülkede hastalığı atlatanların sayısı 7 milyon 23 bini, toplam test sayısı da 170 milyonu geçti.

En çok vaka 1 milyon 106 bin 235 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 4 bin 896 vakayla California ve 889 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 34 bin 33 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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