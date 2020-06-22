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ABD'de açık hava partisinde ateş açıldı: 2 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte şehrinde bir açık hava eğlencesinde açılan ateş sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 16:06
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ABD'de açık hava partisinde ateş açıldı: 2 ölü, 7 yaralı

Charlotte-Mecklenburg emniyet yetkililerinden Johnny Jennings, basına yaptığı açıklamada, ABD'de köleliğin kaldırılmasının kutlandığı "Juneteenth" ya da "19 Haziran" günü kutlamalarının devamı niteliğinde spontane düzenlenen açık hava partisinde, gece yarısı ateş açıldığını bildirdi.

Jennings, açılan ateşle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Olay yerinde ateş eden 1'den çok kişi olduğuna dair kanıt bulunduğunu belirten Jennings, açılan ateşten kaçan 5 kişiye de araba çarptığını bildirdi.

Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırılırken, olayın ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde Floyd için büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABD
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