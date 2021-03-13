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ABD'de ağır bilanço!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1706 artarak 532 bin 593'e çıktı.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:03
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ABD'de ağır bilanço!

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 96 bin 986 artarak 29 milyon 384 bin 101'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1706 artarak 532 bin 593'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm Kaliforniya'da

Kaliforniya, 3 milyon 614 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 716 bine yakın vakayla Teksas ve 1 milyon 962 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 55 bin 160 can kaybıyla önde giden Kaliforniya'yı, 48 bin 757 ile New York ve 46 bin 7 ile Teksas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 363 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 333 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da da 275 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede yapılan aşı sayısı 101 milyonu aştı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 101 milyon 128 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 65 milyon 965 binden fazla kişiye ilk doz, 35 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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