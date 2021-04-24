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ABD'de ağır bilanço!

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 844 artarak 571 bin 201'e yükseldi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:36
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ABD'de ağır bilanço!

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 62 bin 118 artarak 31 milyon 993 bin 145'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 844 artarak 571 bin 201 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 729 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 870 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 196 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 61 bin 401 ile ilk sırada yer aldı. New York'ta ölü sayısı 51 bin 892 ve Texas'ta 49 bin 877 olarak kaydedildi.

137 milyondan fazla kişiye ilk doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 137 milyondan fazla kişiye ilk doz, 91 milyonu aşan kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
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