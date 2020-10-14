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ABD'de antikor çalışmaları yürüten ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Almanya'da, son 24 saatte 5 bin 132 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu. Ülkede son 24 saatte virüsten 43 kişi de yaşamını yitirdi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 10:25
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ABD'de antikor çalışmaları yürüten ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 132 arttığı bildirildi.

Bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 43 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Covid-19 vaka sayısının 334 bin 585'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 677'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitelerinde 620 Covid-19 hastasının tedavi gördüğü aktarıldı.

Almanya'da, Covid-19'dan iyileşenlerin sayısının 281 bin 900 olduğu kaydedildi.

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