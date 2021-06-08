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ABD'de aşıya teşvik programlarına yenisi eklendi

ABD'de eyaletler koronavirüs aşısını teşvik etmek için yaratıcı yollar aramaya devam ederken, Washington İçki ve Esrar Kurulu'ndan (LCB) yeni bir fikir geldi. Kurul, ilk doz aşısını olan vatandaşların yasal işletmelerden belirli miktarda esrar alabileceklerini açıkladı.

08 Haziran 2021 Salı 13:07
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ABD'de aşıya teşvik programlarına yenisi eklendi

LCB tarafından yapılan basın açıklamasında, "Kurul, Kovid-19 aşılarını teşvik amacıyla eyaletteki lisanslı esrar perakendecilerine, aşılanan yetişkinlere tek kullanımlık esrar sağlamaları için geçici bir ödenek sağlayacak" denildi. 

Söz konusu fikrin yasal kenevir satan dükkanlardan geldiği belirtilen açıklamada, kampanyanın kısa süreli olacağı ve 12 Haziran'da sona ereceği belirtildi. 

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), Washington'da aşılama oranının yüzde 63 civarında olduğunu ve 70' ulaşıldığında koronavis kısıtlamalarının tamamen kalkabileceğini açıkladı. 

ABD'nin birçok eyaletinde vatandaşları aşıya teşvik için türlü yöntemler deneniyor. Ohio, Kaliforniya, Oregon, Colorado ve Maryland de aşı olanların katılabileceği çekilişler düzenlenerek kazananlara yüklü para ödülleri veriliyor. New Jersey'de aşı olan yetişkinlere bedava bira, Batı Virginia'da 100 dolarlık tahvil bonosu, New York'ta ise ücretsiz metro kartı hediye ediliyor. New York'ta ayrıca 12-17 yaş arasında aşı olan kişilere 50 farklı üniversitede burs imkanı sağlanacağı da duyuruldu. 

Öte yandan ABD, 302 milyon doz ile en çok aşı yapan ilk ülke konumunda. 

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ABDKoronavirüsCoronavirüsAşıAşılama
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