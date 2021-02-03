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ABD'de askeri helikopter düştü: 3 ölü

ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:55
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ABD'de askeri helikopter düştü: 3 ölü

Yetkililerce yapılan açıklamada, ABD’nin Idaho'nun Boise kentinde Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Idaho Ulusal Muhafızlarına ait "UH-60 Black Hawk" tipi helikopterin düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaşamını yitiren 3 askerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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