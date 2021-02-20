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ABD'de askeri jet düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

ABD'nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde askeri jetin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:53
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ABD'de askeri jet düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

ABD Hava Kuvvetleri, Mississippi'deki Columbus Hava Kuvvetleri Üssü'ne ait T38 jet eğitim uçağının yerel saatle 17.30'da Montgomery Bölge Havaalanı yakınlarına düştüğünü açıkladı.

2 pilot öldü

Açıklamada eğitim uçuşundaki iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaçlık alana düştü

Montgomery Bölge Havaalanı yöneticisi Marshall Taggart da dün akşam askeri bir jetin havaalanı yakınlarındaki ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.

Olay yerine birçok itfaiye ve polis aracı gitti.

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