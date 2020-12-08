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ABD'de Austin'in Savunma Bakanlığı adaylığına itiraz

Emekli Orgeneral Austin'in Savunma Bakanlığına aday gösterilmesi, tartışmalara neden oldu. Eski CIA analisti ve kongre üyesi Elissa Slotkin, yeni emekliye ayrılmış bir askerin savunmanın başına atanmasının "içine kötü bir his doğurduğunu" söyledi.

08 Aralık 2020 Salı 20:22
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ABD'de Austin'in Savunma Bakanlığı adaylığına itiraz

Ocak ayında ABD Başkanlığı görevini devralacak Joe Biden'ın Eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Lloyd Austin'i Savunma Bakanlığına aday göstereceği bilgisi basına sızdıktan hemen sonra Washington'da tartışmalar başladı.

ABD'nin 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'na göre, bir askerin Savunma Bakanlığına veya Bakanlığın üst düzey siyasi kadrolarından birine atanması için askerlik mesleğinden ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmiş olması gerekiyor.

Aday gösterilen kişi bu şartı karşılamıyorsa onaylanması için Kongrenin iki kanadından söz konusu koşuldan muafiyet alması gerekiyor.

ABD Kongresinde özellikle de Demokratların, Pentagonda siyasi otoritenin sivillerde olmasının sağlanmasını gerekçe göstererek bu konuda muafiyet vermeye isteksiz oldukları biliniyor.

Eski CIA analisti ve Michigan Temsilcisi Demokrat Elissa Slotkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Austin'i yakından tanıdığını ve saygı gösterdiğini ancak son zamanlarda emekliye ayrılmış bir askerin savunmanın başına atanmasının "içine kötü bir his doğurduğunu" belirtti.

Savunma Bakanlığı pozisyonunun ordu üzerindeki sivil kontrolün sağlanması amacını taşıdığını belirten Slotkin, "Son 4 yılda Pentagonda sivil-asker ilişkilerinin kesinlikle yeniden dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum. General Austin'in muhteşem bir kariyeri var ama muafiyet için oy kullanmadan önce onun ve Biden yönetiminin (orduda sivil kontrolün kaybedileceğine yönelik) bu kaygıları nasıl ele almayı planladıklarını anlamak istiyorum." dedi.

Demokratlar Mattis için "hayır" oyu kullanmıştı

Biden, Austin'in adaylığına ilişkin kararını henüz resmi olarak açıklamadığı için Kongre kanadından Slotkin'den başka henüz Austin için talep edilecek muafiyete doğrudan karşı çıkan yok.

2017'de Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği emekli orgeneral Jim Mattis'e muafiyet için "evet" oyu kullanan birçok kritik isim bunu bir daha yapmayacaklarını söylemişti.

Senatoda Demokratlardan Massachussets Senatörü Elizabeth Warren, Connecticut Senatörü Richard Blumenthal ve New York Senatörü Kristen Gillibrand, Mattis'e muafiyet verilmesi kararına destek vermemişti.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Rhode Island Senatörü Jack Reed de o zaman Kongrenin ilk kez bir kişiye bu konuda muafiyet verdiğini hatırlatarak bu durumu "hayatta bir kez olacak bir şey" olarak nitelemişti.

Reed bir daha böyle bir şeye destek vermeyeceğini ifade etmişti.  

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