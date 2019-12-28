Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

ABD'de binlerce Müslümanın bir araya geldiği Chicago'daki yıllık kongre başladı

 ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşları olan Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından ABD'nin Chicago kentinde ortaklaşa düzenlenen yıllık kongre başladı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:38
ABD'de binlerce Müslümanın bir araya geldiği Chicago'daki yıllık kongre başladı

Bu yıl 17’cisi düzenlenen MAS-ICNA 2019 Kongresi, Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’de yapılıyor.

Kuzey Amerika bölgesi başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ın bir araya geldiği programlardan biri olma özelliğini taşıyan MAS-ICNA Kongresi, fuar alanında kılınan cuma namazı ile başladı. 

Bu yılki ana teması "Bugünün zorluklarıyla yüzleşme ve daha iyi bir geleceğe yatırım yapma" olarak belirlenen kongre, 3 gün sürecek. 

100'den fazla Amerikalı Müslüman konuşmacının sunum yapacağı kongrede, ABD'de  Müslümanların karşılaştığı İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılık gibi konular ele alınacak.

MAS-ICNA'nın internet sitesinde, kongrenin, Amerika'daki Müslümanların karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçladığı belirtilerek, ''Kongre, Müslümanların ruhlarını İslam sevgisi ile gençleştirmeye ve bu talihsiz zamanlarda Müslümanların ruhunu canlandırmaya odaklanmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

TÜRK ORGANİZASYONLARI DA KATILIYOR

20 binden fazla Müslüman'ı bir araya getirmesi beklenen kongrede, gün boyu sürecek konferans ve eğitim programlarının yanında tanıtım ve alışveriş stantlarının yer alacağı büyük bir pazar alanı da bulunuyor. 

Söz konusu alanda Türk ticari şirketlerinin yanı sıra, ABD'de kurulu veya organizasyonu bulunan Türk sivil toplum kuruluşları da tanıtım amaçlı stantlar açıyor.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Zakat Foundation (ZF) gibi organizasyonlar, kongre alanında açtıkları stantlarda faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

İlk olarak 1968'de ABD’deki Hindistan alt kıtası kökenli Müslümanlar tarafından kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977 daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993 yılında kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA ve MAS, biri yıl sonunda Chicago'da diğeri de bahar başlangıcında ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında olmak üzere yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongre düzenliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hawaii’de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu
Hawaii’de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu
IMF, Türkiye’nin 2020’de yüzde 3 büyümesini bekliyor
IMF, Türkiye’nin 2020’de yüzde 3 büyümesini bekliyor
Tam 41 bin yıllık! O kadar iyi korunmuş ki…
Tam 41 bin yıllık! O kadar iyi korunmuş ki…
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim