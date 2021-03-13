Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

ABD'de bir adam parktan kaydırağı çaldı

ABD'de aylar önce kaybolan 180 kiloluk kaydırağı evine götüren adam, hapse atıldı. Pasco polisi, eşine az rastlanır olayı Facebook'tan yaptığı açıklamayla duyurdu.

13 Mart 2021 Cumartesi 20:54
647 Okunma
ABD'de bir adam parktan kaydırağı çaldı

ABD'nin Washington eyaletindeki bir parkta Aralık 2020'de çalınan kaydırak, ilginç bir yerde ortaya çıktı.

Dustin Allen Bushnell adlı kişinin evine giren bir dedektif, 180 kiloluk kaydırağı bir ranzaya takılı halde buldu. Çalıntı mal bulundurmayla suçlanan Bushnell hapishaneye gönderildi.

Pasco Polis Teşkilatı çarşamba günü Facebook'tan yaptığı açıklamada, 26 Şubat'ta Dedektif Julie Lee'nin katalitik dönüştürücü hırsızlığını soruştururken bir ipucunu takip edip 30 yaşındaki Bushnell'in evine gittiğini bildirdi. Polise göre bunun ardından Lee, kaydırakla 'yüz yüze' geldi: "Dedektif Lee, şüphelinin evinde katalitik dönüştürücü ararken devasa bir kaydırak buldu."

Önceden yeşil renge sahip olan ancak maviye boyanan kaydırağın, çocuk odasındaki ranzaya monte edildiği görüldü. New York Post'un haberine göre daha sonra eve gelen Pasco Park ve Eğlence Birimi'nden görevliler kaydırağı söktü.

Yetkililer sosyal medya platformundaki açıklamaya "ÇALINAN KAYDIRAĞIN GERİ DÖNÜŞÜ" ifadesiyle başlarken Lee'nin kaydırakta otururken çekilen fotoğrafını "Dedektif Julie Lee, kurtarılan kaydırakla poz veriyor" cümlesiyle paylaştı.

Öte yandan polis ekipleri evde, söz konusu katalitik dönüştürücüleri de ele geçirirken Bushnell bunlarla ilgili henüz suçlanmadı. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Independent Türkçe

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir röportajla 7 milyon dolar kazandı!
Bir röportajla 7 milyon dolar kazandı!
Erkeklerin giremediği ilginç kasaba!
Erkeklerin giremediği ilginç kasaba!
ABD'de ağır bilanço!
ABD'de ağır bilanço!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim