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ABD'de bir adamın 47 kedisiyle arabada yaşadığı ortaya çıktı

Humane Society'nin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit ettiği 4 düzine kediler arasında bir yaşına girmek üzere olan da var, 12 yaşında olan da...

17 Haziran 2022 Cuma 14:57
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ABD'de bir adamın 47 kedisiyle arabada yaşadığı ortaya çıktı
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Minnesota'da sıcaklık 32 santigrat derecenin üzerine çıkarken, 47 kedisiyle birlikte arabasında yaşayan bir adam, evcil hayvanlarını Animal Humane Society'ye (AHS) teslim etmek zorunda kaldı.

Yetkililer salı günü, yakın zamanda evsiz kalan birinin Minnesota'nın güneydoğusunda bir dinlenme alanına park etmiş halde arabasında yaklaşık 4 düzine kediyle yaşarken bulunduğunu söyledi.

Dışarıdaki bunaltıcı havanın nemle birleşince muhtemelen aracın içindeki sıcaklığı neredeyse yaşanamaz hale getirdiğini fark edip endişelenen bir polis memuru, içeridekilerin durumunu sormak için arabanın camını tıklattı.

Associated Press'e konuşan AHS görevlisi Ashley Pudas, adamın hiçbir durumda hayvanlarını yalnız bırakmamaya özen gösterdiğini söylediğini belirterek "Ne yazık ki dünkü sıcakla birlikte, durumun bu defa elinden gelenleri aştığını fark etti. Ve yardım etmemize izin verdi" dedi.

AHS'ye göre adam "bir süredir" arabasında yaşıyor ve 4 düzine hayvanla park alanında bulunmadan önce 14 kedisinden vazgeçmiş.

Hayvan derneği, yaşları yaklaşık bir ile neredeyse 12 arasında değişen 47 hayvanın hepsini veteriner hekimlerin muayene edeceği kliniklere hızlı ve güvenli bir şekilde götürmeyi başardı.

Topluluk, kedilerin bulundukları sağlıksız ve zor yaşam koşullarına rağmen hepsinin sağlıklı göründüğünü ve sadece bazılarının dehidrasyon tedavisine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AHS çarşamba günü Facebook'ta yaptığı paylaşımda "Dün 47 hayvanın hayatı geri dönülmez şekilde değişti" diye yazdı.

47 kedi bugün nihayet uyumak, oynamak ve yemek yemek için kendi alanları olmasının nasıl bir şey olduğunu deneyimliyor.

AHS, tüm kedilerin muayenelerinin devam ettiğini, güncel aşılarının yapılacağını, kısırlaştırma operasyonlarının gerçekleştirileceğini ve ayrıca kedilerin anlaşılır şekilde "yardım edenlere biraz güvensiz yaklaştıkları" için davranış rehabilitasyonuyla tedavi edileceğini söyledi.

Görevliler, "Her hayvanın ihtiyacı olan bakımı sağlamak haftalar olmasa da günler sürecek" diye yazdı.

AHS, olay yerindeki sağlık görevlilerinin evcil hayvanların sahibiyle de benzer şekilde ilgilendiğini ve tıbbi destek sağlandığını ekledi.

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