ABD'de bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir çocuğun amip kaynaklı ölümcül bir beyin enfeksiyonundan öldüğü açıklandı.

Livescience’ın haberine göre adı ve yaşı açıklanmayan çocuk, 5 Eylül'de Fort Worth, Teksas'taki Cook Çocuk Tıp Merkezi'nde hastaneye kaldırıldı ve burada yıkıcı bir beyin enfeksiyonu olan primer amipli meningoensefalit (PAM) teşhisi kondu. Arlington Şehri İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, “beyin yiyen amip” olarak da bilinen Naegleria fowleri adlı organizmanın neden olduğu hastalık nedeniyle çocuk 11 Eylül’de yaşamını yitirdi.

TATLI SULARDA BULUNUYOR

Uzmanlar N. fowleri türü amiplerin tipik olarak göl, nehir ve kaplıca gibi ılık tatlı sularda bulunduğunu söyledi. Yetkililer, çocuğun amiplere maruz kalmasının olası nedeninin Arlington'daki Don Misenhimer Park'taki bir fıskiyeden çıkan su olarak belirledi.

KAYNAĞININ FISKİYELER OLDUĞU BELİRLENDİ

Parkın yerden su püskürten fıskiyelerinden toplanan su örnekleri, çocuğun teşhisinin ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderildi. CDC’den yapılan açıklamada, numunelerin N. fowleri için pozitif test ettiğini ve fıskiyenin enfeksiyonun muhtemel kaynağı olduğunu doğruladı.

HAYATTA KALMA ORANI YÜZDE 3'TEN DAHA AZ

Diğer taraftan, N. fowleri'nin neden olduğu hastalıklar son derece nadir görülüyor. CDC'ye göre 1962 ile 2019 arasında ABD’de sadece 148 vaka bildirildi. Ancak, son derece ölümcül bu enfeksiyona yakalananlarda hayatta kalma oranı yüzde 3'ten daha az. Kurum, vakaların çoğunluğunun ülkenin güney eyaletlerinde meydana geldiğini ve toplam ABD vakalarının yarısından fazlasının Teksas ve Florida'da görüldüğünü açıkladı.

Ayrıca, amip kontamine su burundan beyne doğru yukarı çıktığında ölümcül enfeksiyon oluşuyor. CDC'ye göre insanlar amipli suyu yuttuklarında enfekte olmuyorlar. İnsanların büyük çoğunluğu, ılık tatlı su göllerinde ve nehirlerde yüzerken enfekte oluyor.

Diğer taraftan, neredeyse tam bir yıl önce, Houston yakınlarındaki bir şehir olan Jackson Gölü'nde bir çocuk, fıskiyeden fışkıran su ile bağlantılı bir PAM enfeksiyonundan öldü.

ŞEBEKE SULARINI DÜZENLİ OLARAK KLORLAMAK GEREKİYOR

Ancak, CDC suda N. fowleri olup olmadığını belirlemek için rutin veya hızlı bir test olmadığını açıkladı.

Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan musluk suyuyla bağlantılı bir N. fowleri vakası üzerine 2015 tarihli bir makaleye göre, şehir su sistemleri klor ile arıtıldığında ve klor seviyeleri litre başına 0,5 miligramın üzerinde olduğunda sudaki N. fowleri'yi öldürüyor. Fakat, su sistemleri uygun şekilde korunmazsa ve klor seviyeleri düşerse organizmalar sistemin içinde yayılmaya başlıyor.

Arlington’daki fıskiyelerde de aynı durumun yaşandığı görülüyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, kayıtlar, Don Misenhimer Park'taki çalışanların, her gün tesisi açmadan önce gerekli olan klor seviyelerini kontrol etmek de dahil olmak üzere, günlük su kalitesi testlerini tutarlı bir şekilde belgelemediğini veya yapmadığını ortaya koydu.

Ayrıca, çalışanlar düşük klor seviyelerini belgelediklerinde, klor seviyelerini geri getirmek için hangi eylemlerin yapıldığını her zaman kaydetmediler. Açıklamada, çocuğun ağustos sonu ve eylül başında su sıçratma alanını ziyaret ettiği üç günün ikisinde klor okumalarının belgelenmediği ve çocuğun parkı ziyaretinden bir gün sonra klor seviyelerinin düşük olduğu belgelendiği belirtildi.

KENTTEKİ FISKİYELER KAPATILDI

Arlington Belediye Başkan Yardımcısı Lemuel Randolph, "Günlük teftiş programımızda boşluklar belirledik.Bu boşluklar, fıskiyelerdeki bakım standartlarımızı karşılamamamıza neden oldu” diye konuştu.

Öte yandan, Arlington kentindeki tüm fıskiyeler 5 Eylül'den bu yılın sonuna kadar kapatıldı. Yetkililer şehrin içme suyunun durumdan etkilenmediğini söyledi. Açıklamada, parkın su tesisinde bir "geri akış önleme cihazı" bulunduğu belirtildi.