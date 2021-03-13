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ABD'de bir doktor "torununa sarılabilirsin" reçetesi yazdı

ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 yıldır akrabalarına sarılmayan Evelyn Shaw’a (81) doktoru, "torununa sarılma" reçetesi yazdı. Yaşlı kadın 1 yıl aradan sonra torununa sarıldı.

13 Mart 2021 Cumartesi 16:16
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ABD'de bir doktor "torununa sarılabilirsin" reçetesi yazdı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve etkisini bir yıldır sürdüren COVID-19 nedeniyle milyonlarca kişi sevdiklerinden ayrı kalmaya devam ediyor. Milyonlarca insanı sevdiklerinden koparan virüs nedeniyle çoğu insan zor günler yaşıyor.

ABD'de bir ilk yaşandı. New York'ta pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır akrabalarına sarılmayan ve iki doz koronavirüs aşısı almasına rağmen sarılmaktan çekinen 81 yaşındaki Evelyn Shaw isimli yaşlı kadına doktoru, "torununa sarılama" reçetesi yazdı.

1 yıl sonra ilk kez sarıldı

Evelyn’ın kızı SiriusXM radyo sunucusu Jessica Shaw sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reçetenin fotoğrafını paylaşarak "Annemin doktoru, torununa sarılması için ona bir reçete yazdı" dedi.

Paylaşılan reçetede "Torununa sarılabilirsin" yazdığı görüldü.

Jessica ayrıca, annesinin sarılma görüntülerini paylaşarak, "Bir yıldır ilk sarılması. Bunu mümkün kılan tüm bilim insanlarına ve doktorlara teşekkür ederiz" dedi.

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