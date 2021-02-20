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ABD'de bir günde 2 bin 433 can kaybı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı. 41 milyon 977 binden fazla kişiye ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:54
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ABD'de bir günde 2 bin 433 can kaybı

"Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 78 bin 206 artışla 28 milyon 604 bin 719'a yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 433 artarak 507 bin 758'e çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 803 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 343 milyon 366 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki COVID-19 vakaları 28 milyon 6 bin 772, hayatını kaybedenlerin sayısı 495 bin 816 olarak tespit edildi.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 504 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 591 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 856 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında da 48 bin 679 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 982 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 81 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

İlk doz aşılananların sayısı 41 milyonu aştı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 78 milyon 152 bini, aşı yaptıranların da 59 milyon 585 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 41 milyon 977 binden fazla kişiye ilk doz, 17 milyon 39 bini aşkın kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

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