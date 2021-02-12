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ABD'de bir günde 3 bin 763 can kaybı yaşandı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 763 arttı. Toplam can kaybı 486 bin 968'e yükseldi.

12 Şubat 2021 Cuma 17:33
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ABD'de bir günde 3 bin 763 can kaybı yaşandı

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 106 bin 330 artışla 28 milyon 4 bin 756'ya çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 763 artarak 486 bin 968'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 932 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 330 milyon 321 bini geçti.

En fazla ölüm California eyaletinde

California eyaleti 3 milyon 447 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer aldı. Bu eyaleti 2 milyon 548 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 806 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında da 45 bin 971 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 880 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 716 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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