Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Flaş Haber
42'si yerel 52  pozitif vaka
Kapat

ABD'de bir günde 4 bin 132 kişi koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 132 artarak 435 bin 540'a yükseldi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:16
373 Okunma
ABD'de bir günde 4 bin 132 kişi koronavirüsten öldü

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı ise 151 bin 246 artışla 26 milyon 14 bin 892'ye çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 768 bini ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 302 milyon 863 bini geçti.

California vakalarda başı çekiyor

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 221 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 297 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 667 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Can kayıplarında ise 42 bin 815 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 73 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 73 milyonu geçti
İtalya'da doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü
İtalya'da doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim