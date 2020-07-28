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ABD'de bir kişi koronavirüs yardım fonundan çektiği krediyle Lamborghini aldı

Kredi çekmek için yalan beyan ve yasa dışı işlem yapmakla suçlanan kişi, suçlu bulunursa 70 yıla kadar hapis cezası alabilir

28 Temmuz 2020 Salı 22:16
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ABD'de bir kişi koronavirüs yardım fonundan çektiği krediyle Lamborghini aldı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım fonundan aldığı krediyle lüks araba alan kişi tutuklandı.

ABD basınının Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, 29 yaşındaki David T. Hines, salgın nedeniyle işçi çıkarmaların önüne geçmek için verilen kredi desteğinden faydalandı.

Krediye başvurusunda çalışanlarının ödemeleri için yapılan miktarda yalan beyanda bulunan Hines, şirketleri için 3,9 milyon dolar kredi çekti.

Bu krediyi aldıktan birkaç gün sonra yaklaşık 318 bin dolar değerindeki 2020 Lamborghini Huracan aracı satın alan Hines, ayrıca lüks mağazalarda alışveriş ve lüks yerlerde tatil yaptı.

Dolandırıcılık, yalan beyan ve yasa dışı işlem yapma suçlamasıyla Miami Federal Mahkemesine çıkarılan Hines'in lüks aracı ile banka hesaplarındaki 3,4 milyon dolara el konuldu.

Tutuklanan Hines, suçlu bulunması durumunda 70 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

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