Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
3 buçuk yıl hapis cezası
3 buçuk yıl hapis cezası

ABD'de bir yılda altıncı idam gerçekleştirildi

ABD'de cinayet ve tecavüz suçlarından idama çarptırılan mahkumun cezası infaz edildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 11:18
1086 Okunma
ABD'de bir yılda altıncı idam gerçekleştirildi

Yetkililer, 50 yaşındaki William Emmett LeCroy'un infazının Indiana eyaletine bağlı Terre Haute'deki federal hapishanede zehirli iğneyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Büyücülük takıntısıyla cinayet ve tecavüz suçlarından idama mahkum edilen LeCroy'un infazına maktulün yakınlarının da katıldığı belirtildi.

Mahkumun avukatlarının, yüksek mahkemeye, infazın ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi yönündeki başvuruları ise reddedilmişti.

LeCroy, büyücülük takıntısıyla 2004'te Georgia eyaletinde tecavüz ettiği 30 yaşındaki hemşire Joann Tiesler'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.

ABD'de bu yıl idama çarptırılan 5 mahkumun cezası infaz edilmişti. LeCroy'un infazı ile bu sayı 6'ya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı, Temmuz 2019'da federal hükümetin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 184 kişi daha koronavirüsten öldü
İran'da 184 kişi daha koronavirüsten öldü
Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı
İngiltere'de vakalar artıyor: Yeniden 'ulusal karantina' uygulanabilir
İngiltere'de vakalar artıyor: Yeniden 'ulusal karantina' uygulanabilir
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim