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ABD'de bireysel silah sahiplerinin sayısı ülke nüfusundan fazla

AA muhabirinin bağımsız araştırma kuruluşu ''Small ArmsSurvey''in silahlarla ilgili küresel çalışmasından derlediği verilere göre, silah sayısının son 10 yılda yüzde 17 arttığı ve dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 22:19
ABD'de bireysel silah sahiplerinin sayısı ülke nüfusundan fazla

Dünya genelindeki 1 milyardan fazla silahın yüzde 40'ı, her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bireysel silahlanma tartışmalarının sık sık gündeme geldiği ABD'deki sivillerin elinde bulunuyor. 

AA muhabirinin bağımsız araştırma kuruluşu ''Small ArmsSurvey''in silahlarla ilgili küresel çalışmasından derlediği verilere göre, silah sayısının son 10 yılda yüzde 17 arttığı ve dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor.

Dünya genelindeki silahların yüzde 85'ini oluşturan 857 milyon silah, siviller, özel güvenlik şirketleri, devlet dışı silahlı gruplar ve çetelerin elinde bulunuyor.

Silahların yüzde 2'sinin (23 milyon) kolluk kuvvetlerinde, yüzde 13'ünün (133 milyon) ise askeri teçhizat olduğu sanılıyor. 

İstatistikler, bireysel silahlanma konusunda gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ve savaş ve çatışmaların vurduğu ülkeleri geride bıraktığını gösteriyor.

ABD'DE BİREYLERİN ELİNDEKİ SİLAHLAR DÜNYADAKİ SİLAHLARIN YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR

Her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bireysel silahlanma tartışmalarının sık sık gündeme geldiği ABD'de siviller, dünya genelindeki 1 milyardan fazla silahın yüzde 40'ına denk düşen 393 milyon silahı elinde bulunduruyor.

Yaklaşık 326 milyon kişinin yaşadığı ABD'de silah sahibi sivillerin sayısı, ülke nüfusunu geçiyor ve her 100 kişiye 121 silah düşüyor

ABD'DE HER GÜN ORTALAMA 100 KİŞİ ATEŞLİ SİLAHLAR NEDENİYLE ÖLÜYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri verilerine göre, ülkede her gün yaklaşık 100 kişi ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybediyor. 

ABD'yi bireylerin elindeki 71 milyon silahla Hindistan, 50 milyon silahla da Çin takip ediyor.

Kişi başına düşen silah sayısına bakıldığında ise ABD'den sonra iç savaş nedeniyle insani felaketin eşiğindeki Yemen geliyor. Her 100 kişiye 52,8 silahın düştüğü Yemen'i her 100 kişiye 39,1 silah düşen Karadağ ve Sırbistan takip ediyor. Endonezya, Japonya ve Malawi'de ise 100 kişiye bir silah bile düşmüyor. 

Kişi başına düşen silah sayısının en yüksek olduğu ülke ve bölgeler şu şekilde sıralanıyor (her 100 kişiye):

Kanada, Uruguay ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 34,7 

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Lübnan: 31,9

İzlanda: 31,7

Bosna Hersek: 31,2

Avusturya: 30

Makedonya: 29,8

Norveç: 28,8 

Malta: 28,3

İsviçre: 27,6

Kosova: 26,3

Yeni Zelanda: 23,8

İsveç: 23,1

Pakistan: 22,3

Portekiz: 21,3

Fransa, Almanya ve Irak : 19,6

Lüksemburg: 18,9

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