ABD'de bulunan sürüngenin türünü DNA sonuçları ortaya çıkardı: 'Penis yılanı'

ABD'deki bilim insanları iki sene önce Florida'da bulunan ve türü belirlenemeyen yılan için yapılan DNA sonuçlarını açıkladı.

'Penis yılanı' olarak da bilinen bir amfibi türü olduğu belirlenen yılanın Miami'de havaalanı yakınlarında bulunduğu ve yetkililer tarafından kafese konduğu ancak açlıktan öldüğü belirtildi.

Floridalı Herpetolog Coleman Sheehy, bu türle ilgili bilgilerin çok kısıtlı olduğunu belirterek, "Bir gün Florida'da bir bu türü bulacağımızı düşünmemiştim. Yani, bu büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Sheehy, "Onların özellikle tehlike arz ettiği bir durum yok, çok ciddi yırtıcı gibi durmuyorlar. Muhtemelen küçük hayvanları yiyip daha büyük hayvanlar tarafından yenilecekler" diye konuştu.

Bilim insanları, Latince adı Caecilia thompsoni olan yılanın evcil hayvan ticaretinde en yaygın tür olduğu için, dikkatsiz kaçakçılar tarafından yanlışlıkla serbest bırakılmış olabileceklerinden şüphelenseler de, Güney Amerika'ya nasıl ulaştığına dair kesin verileri yok.

Kolombiya'yla Venezuela'da yaygın bir tür olan bu amfibilerin Güney Florida habitatına uyum sağlayıp sağlamayacağı bilinmiyor.

Yılan, Florida Doğa Tarihi Müzesi'ne konulacak.