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ABD'de can kaybı 105 bini geçti

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 29 artarak 105 bin 611'e yükseldi.

31 Mayıs 2020 Pazar 21:54
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ABD'de can kaybı 105 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 29 artarak 105 bin 611'e çıktı.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de COVID-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid-19
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