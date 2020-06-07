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ABD'de can kaybı 112 bini aştı

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 771 artarak 112 bin 119'a yükseldi.

07 Haziran 2020 Pazar 20:40
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ABD'de can kaybı 112 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 836 artışla 1 milyon 990 bin 109'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 711 artarak 112 bin 119'a çıktı.

Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 397 bin 810 olarak kayda geçti, 30 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 165 binden fazla vakayla New Jersey ve 128 bin 947 vakayla California takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 20 milyon 831 bine ulaşırken 752 binden fazla kişi iyileşti.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19ABDKoronavirüsCoronavirüs
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