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ABD'de can kaybı 133 bini geçti

ABD'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 133 bin 41'e ulaştı.

07 Temmuz 2020 Salı 17:23
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ABD'de can kaybı 133 bini geçti

"Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 53 artarak 3 milyon 41 bin 950'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 431 artarak 133 bin 41'e çıktı .

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 628 bin 283 vakayla Brezilya, 723 bin 195 vakayla Hindistan ve 694 bin 230 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 422 bin 851 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 267 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 277 binden fazla vakayla California ve 210 bini geçen vakayla Texas takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 38 milyon 231 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 325 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid19KoronavirüsCoronavirüs
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