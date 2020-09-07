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ABD'de can kaybı 193 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259'a çıktı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 18:22
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ABD'de can kaybı 193 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 980 artışla 6 milyon 462 bin 189'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259'a çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 3 milyon 726 bini, yapılan test sayısı ise 87 milyon 490 bini geçti.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 224 bin 14 vakayla Hindistan ve 4 milyon 137 bin 606 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 738 bin 154 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 667 bin 650 vakayla Teksas ve 646 bin 431 vakayla Florida takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüs
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