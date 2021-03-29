Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı

ABD'de can kaybı 549 bini geçti

ABD'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 arttı. Toplam can kaybı 549 bin 335'e çıktı.

29 Mart 2021 Pazartesi 17:31
10 Okunma
ABD'de can kaybı 549 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 43 bin 598 artarak 30 milyon 262 bin 717'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 510 artarak 549 bin 335'e ulaştı.

California 3 milyon 660 binden fazla vaka ve 58 bin 949 ölümle ülkede ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 2 milyon 782 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 44 binden fazla vakayla Florida izliyor.

143 milyondan fazla aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 143 milyon 462 bini aştı.

Ülkede yaklaşık 93 milyon kişiye ilk doz, 51 milyon civarında kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı
Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı
Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı
Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı
Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu
Romanyalı Baltag, 104 yaşında aşı oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim