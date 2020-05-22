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ABD'de can kaybı 96 bini geçti

ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 373 artarak 96 bin 389'a ulaştı.

22 Mayıs 2020 Cuma 20:52
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ABD'de can kaybı 96 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 261 artarak 1 milyon 622 bin 342'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 373 artarak 96 bin 389'a ulaştı.

Salgının merkezi New York

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge durumunda.

Şimdiye kadar 366 bin 357 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 885 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 153 binden fazla vakayla New Jersey ve 102 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 13 milyon 486 bine, iyileşen hasta sayısı da 383 bine yaklaştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid-19
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5g 2020-05-22 20:57:27

Korona virüs herkese bulaştı. 5g ve 4g ile bağışıklığı zayıflayanlar yada çılgına dönenler ve dokuları yananlarda ki ölümlerin temelinde ionize olmayan radyasyon ve bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi bunun yanında korona virüsü var.

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