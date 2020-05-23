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ABD'de can kaybı 97 bini geçti

ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 307 artarak 97 bin 696'ya ulaştı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:59
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ABD'de can kaybı 97 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 870 artarak 1 milyon 647 bin 212'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 307 artarak 97 bin 696'ya çıktı.

Salgının merkezi New York

Şimdiye kadar 367 bin 936 vakanın görüldüğü New York'ta, 29 bin 9 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 105 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyona, iyileşen hasta sayısı da 404 bine yaklaştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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