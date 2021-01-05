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ABD'de can kayıpları artıyor

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 51 artarak 362 bin 139'a yükseldi.

05 Ocak 2021 Salı 17:46
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ABD'de can kayıpları artıyor

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 240 bin 494 artışla 21 milyon 355 bin 530'a çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 51 artarak 362 bin 139 oldu.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 740 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 260 milyon 232 bini geçti.

En fazla can kaybı New York’ta

Ülkede California eyaleti 2 milyon 465 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 837 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 376 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Koronavirüse bağlı can kayıplarında ise 38 bin 561 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 357 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 754 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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