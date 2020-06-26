ABD'de çarpıcı araştırma: Virüs 10 kat daha fazla kişiye bulaşmış olabilir

CDC Direktörü Robert Redfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut vaka sayısının 10 katı olan yaklaşık 25 milyon ABD'linin enfekte olabileceğini belirtti.
Redfield, ülkenin dört bir yanından alınan kan numunelerini araştırdıklarında, milyonlarca ABD'linin farkında olmadan veya minimal belirtiler göstererek COVID-19 taşıyor olabileceğini, dolayısıyla resmi vakaları 10'la çarpmak gerektiğini öne sürdü.
"Salgının yaklaşık yüzde 10'unu tanımlayabildik"
Redfield, "Bu virüs çok asemptomatik enfeksiyona neden oluyor, muhtemelen salgının yaklaşık yüzde 10'unu tanımlayabildik." dedi.
Virüsün belirtisi olmayan enfeksiyonlara neden olduğunu ve salgının yüzde 10’unu tanımlayabildiklerini belirten Redfield, ''Hem koronavirüs testleri hem de kan bağışı veya laboratuvar testleri gibi diğer nedenlerle toplanan kan örneklerinin serolojik sonuçları, ABD'lilerin yüzde 5 ila 8'inin virüse yakalandığını ortaya koydu.'' diye konuştu.
''Sahip olduğumuz en güçlü araç, güçlü silah, sosyal mesafedir''
Potansiyel enfekte sayısının onaylanmış vakalardan çok daha yüksek olması gerektiğini savunan Redfield, yüz milyonlarca ABD'linin risk altında olduğunu söyledi.
Redfield, "Bu salgın bitmedi. Sahip olduğumuz en güçlü araç, güçlü silah, sosyal mesafedir. Savunmasız kişileri korumak, yaşlıları korumak için sosyal etki azaltma stratejilerini uygulama sorumluluğumuz var. Şu anda ikinci bir dalgadan bahsetmiyoruz, hala ilk dalgadayız ve ilk dalga farklı şekiller alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Redfield'in değerlendirmesi çok önemli. İnşAllah bizim yönetenlerimiz bu değerlendirmeyi bizim ülkeciğimiz için çiddiye alır. Halkımız için da önemli bir yorumdur. Biz daha salgını yaşamadık ve yaşarsak eğer sonuç hiç iyi olmayacak. Şu anda bizim bir PANDEMİ hastahanemiz hala daha YOK. YÖNETENLER hala daha türbine oynuyor ve arada da krizi fırsata çevirme çabaları var. Sonunda Ağustos böceği ve karınca hikayesi gibi olacağımız gibi bir görüntü var.
Allah acisin bizi bunun icinde da bir patlarsa zannedersam hepimiz gideceyik
Allah acisin bizi bunun icinde da bir patlarsa zannedersam hepimiz gideceyik