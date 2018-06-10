Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

ABD'de çizgi roman fuarı

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde düzenlenen "San Francisco 2018 Comic Con" (Çizgi Roman) fuarı, renkli görüntülere sahne oldu.

10 Haziran 2018 Pazar 17:25
ABD'de çizgi roman fuarı

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde düzenlenen "San Francisco 2018 Comic Con" (Çizgi Roman) fuarı, renkli görüntülere sahne oldu.

Oakland Convention Center'daki fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

banner39
Çizgi roman, grafik roman çizimleri, video oyunlarının sergilendiği fuarda, bazı katılımcılar kostümleri ve makyajlarıyla dikkat çekti.

1980'li yılların atari oyunlarının da yer aldığı fuarda, yetişkinler adeta çocuklar gibi oyunlar oynadı.

Fuara katılan Victor Navone, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Aslında Comic Con fuarına çizgi romanlar için gelmedim. Genellikle filmler, animasyonlar ve modası geçmiş, eskiyi hatırlatan şeyler için buradayım. Uzun zamandır rastlamadığım 80'lerin oyunu olan atariyi oynamaktan oldukça keyif aldım.'' dedi.

Fuara katılanlar, sinema dünyasından Matt Smith, Bonnie Wright ve Jonathan Frakes gibi ünlüler hayranlarıyla buluştu. İmza ve fotoğraf almak için sıraya giren hayranlardan yaklaşık 200 dolar ücret alındı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin, Trump ile görüşmeye hazır
Putin, Trump ile görüşmeye hazır
Fuego Yanardağı'nda sıcak kaya ve tortu akıntısı
Fuego Yanardağı'nda sıcak kaya ve tortu akıntısı
Japonya'da hızlı trende bıçaklı saldırı: 1 ölü
Japonya'da hızlı trende bıçaklı saldırı: 1 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim