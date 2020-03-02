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ABD'de Coronavirüs bir can daha aldı

Dünyayı etkisi altına alana Coronavirüs'den etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:45
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ABD'de Coronavirüs bir can daha aldı

Dünyayı etkisi altına alana Coronavirüs'den etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. ABD'de Coronavirüslü bir kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede böylece Coronavirüs'den ikinci ölüm gerçekleşmiş oldu.

ABD’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Washington eyaleti Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Covid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, "ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölüm" olarak rapor edilmişti.
Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Covid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.

NEW YORK'TA İLK COVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ

Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Covid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında Covid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.

Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi.

Yetkililer, halka yönelik salgın riskinin düşük olduğunu belirtirken, New York’ta salgına karşı önlem almak isteyenler, su, konserve gıda, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri için marketlere hücum etti.

Salgının görüldüğü Portland, Oregan gibi bölgelerde bazı spor müsabakalarının ve kiliselerde toplu ibadetlerin iptal edildiği bildirildi.

Dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişinin Covid-19 salgınına yakalandığı ve yaklaşık 3 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.
ABD’de de teyid edilen en az 80 Covid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDCorona VirüsCan Kaybı
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