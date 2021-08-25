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ABD'de Covid-19: Çocuk vakaların sayısı bir ayda 4 kattan fazla arttı

ABD'de test yapılan çocuklar arasında haftalık yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarının bir ay içinde 4 kattan fazla arttığı açıklandı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:52
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ABD'de Covid-19: Çocuk vakaların sayısı bir ayda 4 kattan fazla arttı

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda geçen hafta 180 bin çocuğun Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Bu sayının 18 Temmuz haftasında 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 19 Ağustos haftasında Covid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 4 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.

Rapora göre, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,5 milyonu geçerken, toplam vakaların yüzde 14,6’sını çocuklar oluşturdu.

Geçen hafta teşhis konulan vakalarda çocukların oranı ise yüzde 22,4 oldu.

Hastaneye yatırılan çocukların oranı ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0,2’si ile 1,9’u arasında değiştiği bildirildi.

AAP, geçen hafta Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan çocuk sayısını da 282 olarak açıkladı.

SALGININ BAŞINDAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE

ABD Sağlık Bakanlığı, çocukların Covid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu doğrularken, AAP geçen hafta içinde çocukların hastaneye yatışlarının salgının başından beri en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

12 yaş altı çocuklara henüz Covid-19 aşısı için onay verilmeyen ABD'de, AAP’nin verilerine göre, 12-17 yaş arasında aşılanma oranının da diğer yaş gruplarından düşük olduğu dikkati çekiyor.

AAP’ye göre, ABD’de 16-17 yaş grubunun yüzde 43’ü, 12-15 yaş grubununsa yüzde 33’ü Covid-19 aşılarını tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid19Corona Virüs
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