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ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Avrupa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri de salgının pençesinde. Vaka sayısı katlanarak artıyor. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 335'e yükseldi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 22:56
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ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Covid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 335 oldu.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 347 bini buldu.

ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor.

ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid-19CoronavirüsKoronavirüs
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