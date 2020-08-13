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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 170 bine yaklaştı

ABD'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1372 artarak 169 bin 161'e yükseldi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:05
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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 170 bine yaklaştı

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 628 artışla 5 milyon 361 bin 250'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1372 artarak 169 bin 161'e çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 2 milyon 813 bini, test yapılanların sayısı 67 milyon 557 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 170 bin 474 vakayla Brezilya, 2 milyon 427 bin 66 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 594 bin 808 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 550 bin 901 vakayla Florida ve 532 bin 985 vakayla Teksas takip ediyor.

Son Güncelleme: 13.08.2020 17:46
Anahtar Kelimeler:
ABDCovid19Koronavirüs
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