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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 663 artarak 231 bin 174'e yükseldi.

27 Ekim 2020 Salı 16:35
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ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 231 bin 174'e çıktı

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 76 bin 100 artışla 8 milyon 966 bin 581'e ulaştı.

Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 663 artarak 231 bin 174'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 835 bini, yapılan test sayısı da 134 milyonu geçti.

En çok vaka 920 bin 454 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 911 bin 823 vakayla California ve 782 bin 13 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York 33 bin 580 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

COVID-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 946 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 411 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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